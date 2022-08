Tödlicher Unfall in Issum: Polizei prüft Hinweise auf illegales Autorennen

Der 32-jährige Autofahrer war nach Angaben der Polizei am Montagabend auf der B58 ins Schleudern geraten. Sein Wagen prallte dabei frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw . Der Autofahrer wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkw wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

" Ich habe mit den Kollegen der Feuerwehr gesprochen ", sagt Michael Ermers von der Polizei in Geldern, " die haben gesagt, dass sie so einen schweren Unfall in den letzten Jahren noch nicht gesehen haben. " Die B58 war in der Nacht über Stunden gesperrt.

Polizei ermittelt jetzt, ob es ein illegales Autorennen war

Nachdem zunächst nicht klar war, wie es zu dem Unfall kam, geht die Polizei nun dem Verdacht eines illegalen Autorennens nach. An der Unfallstelle befanden sich zwei weitere Männer (23 Jahre und 28 Jahre), deren Autos sichergestellt wurden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas zu dem Unfall sagen können.

