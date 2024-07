Die Kokospalme: Was hat Kamala Harris damit zu tun?

Seit US -Präsident Joe Biden am Wochenende von seiner Kandidatur für eine weitere Amtszeit zurückgetreten ist, wird immer wahrscheinlicher, dass seine Stellvertreterin Kamala Harris nun ins Rennen geht. Zahlreiche Demokraten haben bereits ihre Unterstützung zugesichert, in den sozialen Medien wird heiß darüber diskutiert.

Auffällig dabei: Immer wieder finden sich Bilder von Kokospalmen in den Kommentaren. Die Emojis von Palme und Kokosnuss tauchen immer wieder in Posts auf, die mit Harris in Verbindung stehen. Den Anlass für diesen "Coconut"-Hype lieferte Harris vor gut einem Jahr selber: Bei einer Rede im 10. Mai 2023 im Weißen Haus, bei der es um Chancengleichheit ging.

Kamala Harris: " Glaubt Ihr, Ihr seid gerade erst aus einer Kokospalme gefallen? "