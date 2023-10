Hilden: Zehntausende protestieren gegen Krankenhausschließungen

"Es betrifft alle" , rufen sie. Rund 10.000 Menschen gingen in Hilden auf die Straße, frustiert, enttäuscht, wütend. Allen voran die Angestellten der drei Kplus-Krankenhäuser in Solingen, Haan und in Hilden. Viele von ihnen haben erst vor wenigen Tagen erfahren, wie es um ihre Zukunft steht.

Die vergangenen Monate waren turbulent für den Krankenhausträger Kplus. Im Juni hatte der Klinikverband für seine Häuser in Solingen, Hilden und Haan ein Schutzschirmverfahren beantragt. Der Standort Hilden sollte noch gerettet werden. Aber den dazu nötigen Umzug der Geriatrie von Solingen nach Hilden, hat das Gesundheitsministerium abgelehnt. Damit war für Kplus das Aus aller drei Krankenhäuser besiegelt.

Weg zum Krankenhaus wird länger

Claus Pommer, Hildener Bürgermeister

Statt fünf bis zehn Minuten brauchen die Menschen dann 20 oder 30 Minuten, um ins nächste Krankenhaus zu kommen. Für Bürgermeister von Hilden, Claus Pommer, ein Unding: "Ich kann einfach nicht erkennen, wie die medizinische Versorgung hier in Hilden und Umgebung auch nur ansatzweise sichergestellt wird," sagte er am Rande der Demonstation dem WDR . Alle Fachleute von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mit denen er gesprochen habe, würden bei der Schließung der Kliniken sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich "Riesenprobleme" erwarten.

Umliegende Kliniken bieten Kplus-Mitarbeitern Jobs an

Wie sehr das die Menschen hier berührt, zeigt wieviele von ihnen mit den Angestellten demonstrieren. Die Bürgerinnen und Bürger kämpfen für ihr Krankenhaus. Während die Menschen in Hilden fordern, die Schließung zurückzunehmen, beginnt in den Kplus-Krankenhäusern schon der Aderlass. Gleich mehrere umliegende Kliniken haben angekündigt, in den kommenden Tagen Kplus-Angstellten gezielt Jobs anzubieten.

