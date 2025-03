WEITERE NACHRICHTEN

WHO ruft nach Erdbeben in Myanmar höchste Notfallstufe aus • Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar hat die Weltgesundheitsorganisation die höchste Notfallstufe ausgerufen. Es würden dringend acht Millionen Dollar benötigt, um Leben zu retten und innerhalb der kommenden 30 Tage Krankheitsausbrüche zu verhindern, erklärte die WHO am Abend. Wegen der eingeschränkten Versorgungsmöglichkeiten bestehe ein hohes Infektionsrisiko. Auch sei in Myanmar vielerorts die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen.

Weltweit größte Industriemesse öffnet in Hannover • Am Abend wurde die Hannover Messe - die weltweit größte Industriemesse - mit Kanzler Scholz und Vertretern des Gastlandes Kanada eröffnet. Dort treffen sich die großen Player der Wirtschaft. Rund 4.000 Aussteller aus 120 Ländern präsentieren ihre Produkte. Schwerpunkte sind Künstliche Intelligenz, klimaschonende Produktion und die industrielle Transformation. Der geschäftsführende Bundeskanzler Scholz erhofft sich von der Messe deutliche Signale der internationalen Zusammenarbeit. Die EU habe hier einen klaren Standpunkt: " Wir werden uns weiter für einen freien, fairen Welthandel einsetzen ", so Scholz.

Trump ist "stinksauer" auf Putin • US-Präsident Donald Trump hat den russischen Präsidenten Putin ungewöhnlich scharf angegriffen: Trump sagte in einem Fernseh-Interview, er sei "wütend" und "stinksauer" ("pissed off") auf Putin: Dieser habe die Glaubwürdigkeit und Rechtmäßigkeit des ukrainischen Präsidenten bestritten. Trump drohte damit, Russland und die Käufer von russischem Öl mit Strafzöllen zu belegen. Über Selenskyj sagte er, dieser wolle offenbar einen Rückzieher bei der Vereinbarung über seltene Erden mache. Falls er das tue, bekomme er große Probleme.

Shoppen über TikTok-App: TikTok Shop

TikTok-Shop startet • TikTok startet ab heute auch in Deutschland mit einer Shopping-Funktion. Das heißt, User können dann direkt in der Video-App bestellen und einkaufen. Die Videoplattform hat mehr als 20 Millionen aktive Nutzer im Monat. Vor allem Jugendliche und junge Menschen nutzen die App. Sie "stolpern" jetzt beim Durchscrollen der News Feeds über Produkte, die genau zu deren aktueller Stimmung passen sollen.