Bergisches Land: Klinikverbund Kplus offenbar vor Insolvenz

Zur Kplus-Gruppe gehören die Krankenhäuser St. Josef in Haan und Hilden, das St. Remigius in Leverkusen-Opladen und die St. Lukas Klinik in Solingen. Erst im Mai hatte die Geschäftsleitung nach wirtschaftlich turbulenten Jahren ein leichtes Plus in der Jahresbilanz vermeldet.

Gleichzeitig war die Sanierung des Betriebs ins Stocken geraten – die Fusion mit einem anderen Klinikverband scheiterte, und die geplante Schließung des Standorts Solingen kam auch nicht voran.

Medizinische Versorgung sichern

Wie es für die 3.200 Mitarbeiter und die medizinische Versorgung weitergeht, ist noch nicht bekannt. Nach WDR Informationen geht es bei der Insolvenz um ein sogenanntes Schutzschirmverfahren - mit dem Ziel der Sanierung des Unternehmens.

Kplus betreibt neben den Kliniken auch Medizinische Versorgungszentren, Seniorenheime und ein Cateringunternehmen.

