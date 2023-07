Tankstellen an niederländischer Grenze rechnen mit großer Nachfrage

Auch Tabak zieht Menschen aus den Niederanden an

An einem guten Tag, sagt Lisa Marie Schmidt, kommen zwischen 900 und 1.000 Autos aus den Niederlanden an die Tankstelle. " Wir haben auch eine sehr große Reichweite. " Das hat sie durch größere Tabakbestellungen festgestellt. Denn auch dieser ist in den Niederlanden deutlich teurer als in Deutschland.