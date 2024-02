Tadschike nach Terrorwarnung gegen den Kölner Dom ausgeliefert

Der 30-jährige wurde als einziger in Langzeit-Gewahrsam genommen und jetzt an Österreich ausgeliefert. Beamte der österreichischen Polizei nahmen den mutmaßlichen Extremisten auf dem Wiener Flughafen Schwechat in Empfang. Laut Nina Bussek von der Wiener Staatsanwaltschaft wird ihm der " Verdacht der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation " vorgeworfen. So definiert es das österreichische Strafgesetzbuch.

Ob damit die Mitgliedschaft in einer solchen Vereinigung oder zum Beispiel deren Gründung gemeint ist, sagt das Gesetzbuch nicht. Der 30-jährige steht im Verdacht nicht nur einen möglichen Anschlag auf den Kölner Dom sondern auch auf den Stephansdom in Wien und den Prater geplant zu haben. Zu dem Zweck soll er sich vor Weihnachten mit einem Paar in Wien zu Vorbereitungen getroffen haben. Gegen seinen Vater und die Mitbewohner hat sich ein Tatverdacht bisher nicht erhärtet.

Weiterer Tadschike in Abschiebehaft

Kurz vor Silvester schlug die Polizei dann in Nörvenich und anderen Orten zu und nahm sechs Personen in Gewahrsam. Fünf wurden bereits Stunden später wieder auf freien Fuß gesetzt. Der in Nörvenich Festgenommene, ein 25-jähriger, der ebenfalls aus Tadschikistan stammt, blieb aber zunächst wie sein 30-jähriger Landsmann in Langzeitgewahrsam. Beide gelten als Komplizen.