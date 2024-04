Supermarkt 2.0 in Düsseldorf: Einkaufen ohne Bezahlen an der Kasse

In Düsseldorf können Supermarkt-Kunden erstmals einkaufen, ohne zu bezahlen – zumindest nicht an der Kasse. Dort hat die Supermarktkette Rewe einen " Pick&Go "-Markt eröffnet. " Pick&Go " heißt auf Deutsch so viel wie Nehmen und Gehen – und das kann man durchaus wörtlich nehmen.

800 Kameras erschaffen 3D -Bild des Supermarktes

In der Filiale sind rund 800 Kameras an der Decke angebracht. Zusätzlich sind in die Regalböden Sensoren eingearbeitet. So wird automatisch erfasst, was der Kunde aus den Regalen nimmt, erklärt Rewe-Projektleiterin Jana Sanktjohanser: " Das Spannende ist: Wir haben dadurch ein 3D-Modell dieses Marktes und wissen genau, wo welche Produkte liegen. Und durch diese Technologie wird nachher der Kassenbon zusammengefasst. "

Dafür muss vor dem Einkauf eine App auf das Smartphone geladen und vom Markt freigeschaltet werden. In der Applikation wird dann alles, was gekauf wird, in einen virtuellen Warenkorb gelegt. Beim Verlassen des Supermarktes scannt der Kunde an einem Terminal den QR-Code in der App und geht einfach raus.

In der App erscheint nach dem Einkauf der Kassenbon

Später erscheint dann auf dem Display die Summe, die abgebucht wird. Im Moment ist der Kreis der Test-Kunden noch relativ überschaubar: Alle Mitarbeiter sowie deren Familienangehörige und Freunde können mitmachen. Aber die Nachfrage ist so groß, dass der Kreis schnell erweitert wird, sagt Marktleiter Lukas Pyka: " Bald dürfen auch Stammkunden mitmachen."

Diejenigen, die das System schon getestet haben, sind bislang sehr zufrieden. Der Düsseldorfer Student Justus Hökler gehört dazu: " Bei mir hat es bis jetzt einwandfrei funktioniert. Am Anfang war es nur ein bisschen komisch, weil man das Gefühl hatte, dass man etwas klaut. Aber nach zwei, drei Mal hat man sich dran gewöhnt. "

Test-Kunden finden modernen Supermarkt toll

Auch der 24-jährige Christopher Fister ist überzeugt von der modernen Supermarkt-Technik: " Das ist richtig cool. Ich kann einfach die Sachen in den Rucksack packen, brauche keinen Einkaufswagen. Und man ist schneller wieder draußen. Ich bin von der Bequemlichkeit ganz begeistert. "

Einen kleinen Schönheitsfehler hat das System allerdings noch: Es streikt bei Produkten, die gewogen werden müssen: Also bei Obst und Gemüse. Marktleiter Lukas Pyka: " Wir haben im Moment noch nicht die Möglichkeit, dass das System diese Lebensmittel genau erkennen kann. Also den Apfel mit der genauen Grammzahl."

Deswegen müssen die Kunden diese Artikel noch selbst wiegen. Das System übernimmt dann das Gewicht, überspielt den entsprechenden Preis und ordnet ihn dem Kunden zu. Die Entnahme von Obst und Gemüse soll aber in Zukunft auch automatisch gespeichert werden, daran arbeiten die Experten gerade noch.

Herkömmliche Kassen gibt es im Markt auch noch

Und für alle, denen die moderne Technik mit Kameras und Sensoren nicht ganz geheuer ist, gibt es immer noch herkömmliche Kassen im Düsseldorfer Markt. " Pick&Go "-Projektleiterin Jana Sanktjohanser: " Für die, die schnell rausmöchten, können wir unsere App anbieten, und wer noch einen kleinen Schnack an der Kasse halten will, kann eben noch konventionell zahlen. "

