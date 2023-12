"HotDog - Segen - Und los geht's!“ - Sternsinger in Aachen sammeln Spenden

Zahlreiche Sternsinger in NRW machen sich wie in Aachen zum Jahreswechsel und in der ersten Januarwoche auf den Weg, um Spenden zu sammeln. Bei Wind und Regen ziehen sie in ihren Königskostümen von Tür zu Tür und bringen mit Kreide den Segen "20 C+B+M 24" über Haus- und Wohnungstüren an. Er steht für "Christus mansionem benedicat", was "Christus segne dieses Haus" bedeutet. Initiator der Sternsinger-Aktion ist das Kindermissionswerk in Aachen.

Sammlung für Hilfsprojekte

In diesem Jahr sind die Kinder und Jugendlichen im Namen der Umwelt unterwegs. Finanziell unterstützt werden junge Menschen aus Amazonien, deren Leben durch Abholzung und die Ausbeutung von Ressourcen gefährdet ist. Das Geld fließt darüber hinaus in Hilfsprojekte für Kinder aus einigen hundert Ländern weltweit.

Das Kindermissionswerk ist eine katholische Kinderhilfsaktion aus Deutschland. Im Jahre 1959 gab es die Aktion erstmals in Deutschland. Die Einnahmen sind wie immer für einen guten Zweck bestimmt - jedes Jahr steht ein Thema aus einer Region exemplarisch im Mittelpunkt. Einerseits soll Geld gesammelt werden, andererseits sollen die Sternsinger soziale Verantwortung in weltweiten Zusammenhängen lernen.

Unsere Quellen:



Bistum Aachen