" Tausende Besucher sollen Kunst gratis erleben können – wie bei Christo" , erzählt der Organisator von Colorfield Performance Dirk Hazke: "Es ist ein Landart-Projekt, Kunst im öffentlichen Raum, das Menschen zusammenbringt, wie es Verpackungskünstler Christo verstanden hat."

Neben Künstlern aus den Niederlanden und Deutschland sind unter anderen welche aus Belgien, Frankreich, Spanien, Neuseeland, Nigeria und England dabei. Hazke setzt für Völkerverständigung ein. Er ist in seiner Heimat und darüber hinaus bekannt als Maler, Bildhauer, für seine Großplastiken aus Metall und ähnliche Kunstperformances.

Kein Schwarz – nur Farben – Motiv "Freiheit"

Landschaftmotive und Stadtansichten: Erste Leinwände sind schon bunt bemalt

Das sind Vorgaben des 67-Jährigen – und: Das Bild muss an nur einem Tag fertig werden. Die 1,22m x 1,22m großen Leinwände sind wasserresistent grundiert, gemalt wird mit Acryl. Beigemengtes Ammoniak lässt alles schnell trocknen, wenn nötig unter einer Plane. Danach kann Regen die Bilder nicht mehr beschädigen, sie bleiben monatelang draußen stehen.

Wie weiße Bettlaken auf der Wäscheleine

Die noch weißen Leinwände sollen in den kommenden Monaten bemalt werden

So wirken die noch größtenteils leeren Leinwände. Hazke hat sie auf einem Hügel am Freiheitsmuseum in Groesbeek aufgestellt. Er wohnt daneben im Campingwagen bis 17. September. Solange dauert die anschließende Ausstellung noch.

Am 10. August werden die letzten Leinwände bemalt. Zufällig, erzählt Hazke, sind dann nur deutsche Maler und Malerinnen da. Sie kommen aus allen Ecken Deutschlands; viele aus NRW : Etwa aus Bonn, Bochum, Emmerich, Lippstadt, Marl, Münster, Mönchengladbach.

Etwas Neues ausprobieren, mich der Anforderung stellen, an nur einem Tag vor Ort und unter Beobachtung von Besuchern ein Bild fertig zu stellen, reizt mich. Monika Büdding, Malerin aus Rhede

Monika Büdding aus Rehde ist seit gut 20 Jahren Künstlerin, will etwas Abstraktes malen und ist am 21. Juni dran: "Ich habe eine Idee, werde mich aber auch vom Ort, meinen Gefühlen, Gedanken einfach leiten lassen. Gerade das macht die Sache für mich so spannend ", sagt sie.

Gemalt wird fast täglich, außer montags und dienstags. Aber die fertigen Bilder kann man sich an jedem Tag gratis anschauen.

Unsere Quellen:



Reporter vor Ort

Über dieses Thema berichten wir am 09.05. auch im Fernsehen: WDR Lokalzeit aus Duisburg, 19:30 Uhr