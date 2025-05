Kanzler Friedrich Merz besucht EU und NATO.

Erstes Telefonat: Merz lädt Trump nach Deutschland ein • Kanzler Merz hat zum ersten Mal nach seiner Wahl persönlich mit US-Präsidenten gesprochen. Bei dem Telefonat lud er Trump nach Deutschland ein. Der habe signalisiert, dass er sich einen solchen Besuch vorstellen könne, hieß es aus deutschen Regierungskreisen nach dem etwa 30-minütigen Gespräch. Trump lud Merz seinerseits nach Washington ein. Ob es in dem Telefonat auch darum ging, dass sich die US-Regierung in die deutsche Innenpolitik eingemischt und pro AfD positioniert hatte, wurde nicht bekannt. Bestätigt ist, dass Trump und Merz über den Ukraine-Krieg redeten. Nach seinen Besuchen in Paris und Warschau reist Bundeskanzler Friedrich Merz ( CDU ) heute zu seinem Antrittsbesuch nach Brüssel zur EU und zur NATO .

Militärparade Russland - Außenminister in Ukraine • In Russland wird heute mit einer großen Militärparade an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa erinnert. Die Feier ist umstritten, denn Russlands Präsident Putin verknüpft die Ereignisse vor 80 Jahren mit seinem Krieg gegen die Ukraine. In der Ukraine treffen sich heute die EU-Außenminster, um ihre Solidarität mit dem angegriffenen Land zu zeigen. Putins wichtigster Gast in diesem Jahr ist Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping.

Faeser sagt vor Solingen-Ausschuss aus • Kurz nach dem Ende ihrer Amtszeit als Bundesinnenministerin sagt Nancy Faeser ( SPD ) heute im Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag von Solingen aus. Der seit Jahresbeginn arbeitende Ausschuss erwarte von Faeser eine Schilderung ihrer persönlichen Rolle und der behördlichen Abläufe nach Bekanntwerden des Anschlags, teilte der Vorsitzende Thomas Kutschaty mit.

In Wuppertal läuten wieder nachts die Kirchenglocken • In Wuppertal haben mitten in der Nacht an zwei Orten wieder Kirchenglocken geläutet - genau wie schon im Februar. Laut Polizei fingen gegen 2 Uhr die Glocken in der Kapelle auf dem Friedhof an der Kohlenstraße in Langerfeld und die Glocken am Friedhof in Unterbarmen an zu läuten. Während in Langerfeld um kurz nach 3 Uhr wieder Ruhe herrschte, bimmelte es in Unterbarmen weiter. Warum, ist unklar. Laut Polizei gab es - wie im Februar - einen Stromausfall in Wuppertal.

Offizieller Start der Erdbeersaison in NRW • Heute Mittag geht's los mit der Erdbeere. Zum offiziellen Saisonstart pflückt Silke Gorißen ( CDU ), Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz in NRW, auf einem Obst- und Gemüsehof in Selm-Bork mit Kindern des örtlichen Kindergartens Erdbeeren.

DAS WETTER IN NRW

Überall trocken und am Rhein auch warm • Heute ist es zunächst verbreitet sonnig bei meist nur wenigen Wolken. Im Tagesverlauf bilden sich einige Quellwolken, die vor allem über der Eifel und dem Sauerland auch mal zahlreicher und kompakter werden. Es bleibt überall trocken, und die Temperaturen steigen auf 18 Grad an der Weser bis lokal 22 Grad am Rhein. In den Hochlagen der Eifel sind es 15 bis 17, auf den höchsten Bergen des Rothaargebirges 13 bis 15 Grad. Der Nordost- bis Ostwind weht überwiegend schwach, zeitweise auch mäßig.