Kameras mit KI zum Erkennen von Plastik

Dazu soll die vorhandene Anlage in Lemgo vergrößert und modernisiert werden. Kameras mit Künstlicher Intelligenz etwa werden künftig schon bei der Anlieferung von Biomüll Störstoffe erkennen – so dass man sie besser herausholen kann. " Das Ziel ist immer reiner Kompost, der frei von Störstoffen ist" , sagt Ulrich Schlotthauer. Denn das Endprodukt lande ja als Dünger auf den Äckern, also in der Umwelt.

Es soll nicht teurer werden

Die Umweltdezernenten aus Bielefeld und den Kreisen Herford und Lippe planen die gemeinsame Entsorgung von Bioabfällen

30 Jahre soll das geplante Kompostwerk Bio-Abfälle zuverlässig entsorgen. Wenn eine Großstadt und zwei Kreise zusammenarbeiten, werde sich das auch für die Bürger lohnen, sagt die Umweltdezernentin des Kreises Lippe, Ute Röder: " Dann können wir die Müllgebühren stabil halten ."

Biogas in großen Mengen

Zur Kosteneffizienz trägt auch ein Stoff bei, den man gar nicht im Biomüll vermutet: Biogas. Die Abfälle werden in Gärbehältern vorbehandelt. Dabei entsteht Methan. Bisher reichte das nur für den Betrieb des Kompostwerkes und für die Stromerzeugung. In der nun geplanten, viel größeren Kompostanlage entsteht so viel Biogas, dass es ins Gasnetz eingespeist werden kann.

So trägt der Biomüll auch noch zur Energiewende bei. Und das Schöne ist: Es gibt genug davon.

