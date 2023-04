Verkehrswende in Bonn: Neue Stellflächen für Carsharing und mehr Fahrradstraßen

Die ersten Flächen sind bereits markiert und beschildert: ein orangefarbener Kreis auf dem Asphalt, darüber ein Schild mit dem Namen des Carsharing-Unternehmens, das diesen Platz bald nutzen darf. Die Stadt hatte die Stellflächen ausgeschrieben und drei Anbieter gefunden. Mit dabei sind in Bonn Cambio, Grüne Flotte und Scouter.

Stellflächen zukünftig exklusiv für E- Autos

Vorerst dürfen die Carsharing-Unternehmen auf den markierten Plätzen alle Autos ihrer Flotte anbieten. In der Zukunft soll es dort aber Ladesäulen geben. Nur die Finanzierung dafür ist noch nicht ganz klar. Doch sobald die Strom-Zapfsäulen stehen, sind die Carsharing-Unternehmen verpflichtet hier E- Autos anzubieten.

Bislang mussten die Anbieter für ihr Geschäft private Flächen anmieten. Oder die Kunden stellten die Fahrzeuge einfach irgendwo ab - das konnte aber auch schon mal ein Knöllchen geben. Die neuen Plätze sind nun auf ganz Bonn verteilt - auch in den Randbezirken. Dafür fallen allerdings Parkplätze für Privatfahrzeuge weg.

Carsharing wird sichtbarer

Thomas Großnann, Carsharing-Anbieter Scouter

Thomas Großmann vom Anbieter Scouter aus Marburg findet gut, dass die Carsharing-Idee bald in der Stadt präsenter ist. Musste man bislang private Flächen auch auf Hinterhöfen anmieten, sind die Autos bald ganz leicht zu finden. Der Nachteil: Die Fahrzeuge müssen auch dort wieder abgestellt werden, wo die Kunden sie abgeholt haben.

Parkplätze gehen verloren

Roman Suthold, ADAC Nordrhein

Roman Suthold vom ADAC begrüßt den Ausbau der Infrastruktur für Leihautos, für die Verkehrswende sei das gut: " Das Problem ist nur, dass die Leute nicht sofort ihren Privat- Pkw abschaffen, wenn man jetzt im öffentlichen Raum Carsharingplätze einrichtet ." Höherer Parkdruck und Unzufriedenheit bei den Anwohnern seien da vorprogrammiert.

Verkehrswende sorgt für mehr Konkurrenz

Die Carsharing-Flächen werden mit orangen Logos gekennzeichnet.

Der grün-rote Stadtrat in Bonn will außerdem weitere 700 Parkplätze für Fahrradstraßen opfern. In einer nicht repräsentativen Umfrage äußerten viele Bonner gegenüber dem WDR die Sorge, dass das Parken vor allem in der Innenstadt noch problematischer werde, wenn weitere Flächen für Carsharing und Fahrradwege genutzt werden.

Die drei Anbieter warten jetzt auf die Sondernutzungsgenehmigung und darauf, dass alle 155 Plätze fertig markiert sind. Wenn es so weit ist, kann der Betrieb starten und ihre Autos an 73 Stellen in Bonn auf Kundschaft warten.