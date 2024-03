Was eine Düsseldorfer Kita für bessere Sprachentwicklung bei Kindern macht

Die Kindertagesstätte im Caritas-Familienzentrum Leopoldstraße steht mitten in der Düsseldorfer Innenstadt. Von außen sieht der schlichte Klinkerbau gar nicht so nach Kita aus. Doch schon kurz hinter der Eingangstür stehen Schuhregale mit gemusterten, rosa, roten und blauen Gummistiefeln. Und an den Kleiderhaken hängen die bunten Jäckchen der Kita-Kinder.

Zwei Drittel der Kita-Kinder haben nicht Deutsch als Muttersprache

So bunt gemischt wie die Kleidung sind auch die Ursprünge der Kinder: 23 Nationen sind hier versammelt. Von den 110 Jungen und Mädchen haben mehr als zwei Drittel nicht Deutsch als Muttersprache, erzählt Kita-Leiterin Marion Meinecke. Die 57-jährige Pädagogin sieht die Vielsprachigkeit in ihrer Einrichtung grundsätzlich als Gewinn.

Der schlichte Kita-Eingang in der Düsseldorfer Innenstadt

"Es ist doch für die Kinder selbst ein Geschenk, wenn sie mit mehreren Sprachen aufwachsen." Marion Meinecke, Kita-Leiterin

Kinder werden in der "Sprach-Kita" speziell geschult

Andererseits sei es aber natürlich wichtig, dass die Kinder – je länger sie in der Kita sind – auch immer besser Deutsch sprechen. Und da hilft es sehr, dass die Einrichtung eine sogenannte "Sprach-Kita" ist. Mit dem Programm werden Kitas gefördert, die von einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit sprachlichem Förderbedarf besucht werden.

Leiterin der Kita im Caritas-Familienzentrum Marion Meinecke

Eine zusätzliche Fachkraft arbeitet und spielt mit den Kindern, qualifiziert die Mitarbeitenden und sucht den Kontakt zu den Eltern. Die gezielte Sprachförderung sei deshalb wichtig, weil Sprache einen erheblichen Einfluss auf den weiteren Bildungsweg der Kinder habe, ist sich die Kita-Leiterin sicher.

Land NRW führt Sprach-Programm fort

Nachdem sich der Bund Mitte des vergangenen Jahres aus der Förderung zurückgezogen hatte, ist das Land NRW eingesprungen: Das erfolgreiche Sprach-Programm wird zunächst bis 2026 weitergeführt.

Ein Plakat zu einem Workshop der Sprach-Kita

In den Bücherregalen der Düsseldorfer Caritas-Kita stehen jede Menge Sprachbücher und es gibt Aufnahmegeräte, auf die die Kinder mit Mikrofonen sprechen können, um so ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Außerdem gibt es "Bee-Bots" . Das sind kleine, bienenförmige Lernroboter, mit denen die Mädchen und Jungen spielerisch Sprache lernen können.

Belastung des Kita-Teams wächst weiter

Ein großes Problem in der Düsseldorfer Kita – wie in vielen anderen Einrichtungen auch – ist die hohe Arbeitsverdichtung des Teams. Die Mitarbeitenden kommen oft an den Rand ihrer Belastung. Es gibt immer mehr zu tun, auch jenseits der eigentlichen pädagogischen Arbeit: Zum Beispiel weil Bildungs-Dokumentationen und Jahresberichte geschrieben werden müssen. Zeit- und Personalmangel sind an der Tagesordnung.