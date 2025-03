Die Sonne geht über Siegburg auf - und küsst den Erzengel Michael aus dem Stadtwappen wach - zumindest im Werbefilm. So möchten es die Macher der Spielbank in Siegburg gern verstanden wissen, was hier am Stadtrand entsteht: Ein Casino mit 1600 Quadratmetern Fläche, 250 Spielautomaten und zehn Tischen für Poker und Co.

Beim offiziellen Spatenstich für das Bauprojekt ist für die Macher alles "großartig", "außergewöhnlich" und "historisch". "Wir wollen ein Teil von Siegburg werden", sagt David Schnabel, der Vorstand Spielbanken der Merkur Group, die das Casino in Siegburg betreiben wird.

Bürgermeister: Spielbank so wichtig wie einst Kaufhof

35 Millionen Euro steckt sein Konzern in den Neubau, im Herbst 2026 soll er öffnen. " Heute ist ein enormer Tag mit Bedeutung für die nächsten Jahrzehnte ", sagt Siegburgs Bürgermeister Stefan Rosemann. Dass die Spielbank kommt, könne Siegburg so verändern, wie einst die Ansiedlung vom Kaufhof in der Innenstadt.

Die Stadt bekommt durch den Neubau im Gewerbegebiet vor allem viel Geld: Allein voraussichtlich rund fünf Millionen pro Jahr als Konzession, also dafür, dass die Spielbank überhaupt dort öffnen darf. Zum Vergleich: Aktuell nimmt Siegburg durch die gesamte Gewerbesteuer rund 30 Millionen Euro pro Jahr ein.

Wenig Kritik in der Stadtpolitik

Stefan Rosemann rechnet außerdem damit, dass Besucher und Tagestouristen rund zwei Millionen Euro pro Jahr nach Siegburg bringen werden. Und in der Halle selbst sollen 100 neue Arbeitsplätze entstehen. " Das sind wirtschaftliche Impulse, die werden unsere Stadt prägen ."

Die ersten Bagger stehen schon: Hier soll 2026 die Spielbank eröffnen.

Vielleicht auch deshalb hört man kaum Kritik, dass eine solche Spielbank die Glücksspielsucht fördern könne. Und auch in der Politik der Stadt ist das Projekt vergleichsweise unumstritten. " Ich habe lieber legales Glücksspiel, als Illegales ", sagt Stefan Rosemann.

Umweltschutzklage ist ausgeräumt

Und: Wenn schon eine neue Spielbank gebaut werde, dann wolle er die Einnahmen daraus gern auch in Siegburg haben. Außerdem sollen die Angebote der Suchtprävention in Siegburg ausgebaut werden.

An dem Standort nahe des Flusses Agger hatte es aber auch Kritik gegeben. Der BUND hatte bemängelt, dass dadurch und durch ein geplantes neues Gewerbegebiet ein Überflutungsgebiet des Flusses zugeschüttet würde, und hatte geklagt. Dieser Streitpunkt ist mittlerweile aber ausgeräumt, weil jetzt nur die Spielbank und nicht das Gewerbegebiet umgesetzt wird.