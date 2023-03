Der erste Spargel am Niederrhein ist da

Helfer kommen aus Polen und Rumänien

Auch in diesem Jahr reisen wieder Erntehelfer aus Polen und Rumnänien an den Niederrhein. Viele von ihnen kommen bereits seit Jahrzehnten. Während der Beginn der Spargelzeit je nach Wetterlage variiert, endet sie traditionell am Johannistag am 24. Juni.

Noch sind es nur wenige Kisten, die derzeit geerntet werden. In ein paar Wochen werden es rund 100 Kisten am Tag sein. Dann wird sich auch zeigen, wie sich der Preis für das königliche Gemüse in der laufenden Saison entwickelt.