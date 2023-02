Seltenes Mineral in Windeck gefunden

Lange niedrige Grubengänge, spärlich beleuchtet, an den Wänden tropft Wasser herunter wie in einer Tropfsteinhöhle. So erleben Besucher die Grube Silberhardt in Windeck. 300 Meter sind begehbar, untertunnelt seien aber viele Kilometer, schätzt Stephan Döring. An der tiefsten Stelle gehe die Grube bis 130 Meter unter die Erde. Der Historiker ist einer von 50 Mitgliedern des Förderverein der Grube Silberhardt, Windeck. Sie kümmern sich ehrenamtlich seit vielen Jahren um den Erhalt der Grube.

Ältester Stollen vermutlich aus dem 16. Jahrhundert

Bis vor 100 Jahren seien hier Erze abgebaut worden, so Döring. Teilweise unter extrem schwierigen Bedingungen - nur von einer kleinen Öllampe beleuchtet. Der älteste Stollen, der sich durch das gesamte Bergwerk schlängelt, stamme vermutlich aus dem 16. Jahrhundert und folge einer alten Erzader. Er hat viele Abzweigungen, manche sehr kurz, offenbar weil dort nichts gefunden wurde.

38 Mineralien nachgewiesen

Gefunden wurden hier unter anderem Mineralien wie Azurit und Malachit in kleinen Mengen - insgesamt 38 Mineralien. Hauptsächlich zwei Erze wurden hier abgebaut: Bleiglanz und Siderith.

Katerinopoulosit in Windeck

„Man hat zunächst Gallinith abgebaut, also Bleiglanz, da konnte man Silber und Blei draus gewinnen und ab Mitte des 19. Jahrhunderts hat man auf Siderith umgestellt, also ein Eisenerz und man hat daraus Eisen verhüttet,“ hat die Recherche des Vereins ergeben.

Seltenes Mineral durch Zufall entdeckt