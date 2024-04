Düsseldorf: Selfie-Spots für das Stadtmarketing?

Eine Werbung fast umsonst

Sind Selfie-Spots eine kostengünstige Möglichkeit, Werbung für eine Stadt zu machen? Denn um Tausende Menschen in den sozialen Medien zu erreichen, muss das Stadtmarketing kaum Geld bezahlen. Die Nutzer von sozialen Medien machen sozusagen umsonst Werbung?

Der Düsseldorfer Marketingexperte Peter Runia von der Hochschule FOM hält die Idee für gut: "Man spricht im Marketing von "Earned Media", dass also freiwillig Konsumenten mit Selfies eine Marke in Szene setzen. Und das wäre hier das gleiche. In diesem Fall ist das die Stadt Düsseldorf." Das Stadtmarketing müsse also kein Geld für eine Werbekampagne ausgeben, erreiche aber trotzdem viele Menschen.

Positive Erfahrungen in Duisburg

In Duisburg gibt es schon mehrere Selfie-Spots.

Geklappt hat das auch schon in Duisburg. Dort hatte die Marketingabeteilung den Schriftzug "Duisburg ist echt" an mehreren Stellen in der Innenstadt aufgestellt. Mit Erfolg, Selfies vor dem blauen Schriftzug verbreiteten sich im Netz. Ob dadurch auch mehr Menschen nach Duisburg kamen, lässt sich aber nicht sagen.

Abstimmung im Stadtrat?