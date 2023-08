Lesbisches Paar enttäuscht vom Erzbistum Köln

Und das, obwohl die Mehrheit der deutschen Bischöfe zusammen mit gläubigen Laien im Rahmen des Synodalen Wegs bereits beschlossen hat, schon in drei Jahren Segnungen für alle möglich zu machen. Der Mettmanner Pfarrer will sich jedoch an die Vorgabe aus Köln halten.

Entsetzen bei Katholiken

Jasmin und Miriam sind von der katholischen Kirch enttäuscht. Sie fordern mehr Offenheit gegenüber queeren Paaren. " Weil sich auch noch Viele verstecken und nicht dazu stehen. Weil sie Angst haben vor Kirche, vor Glauben, vor Ablehnung ", sagt Miriam.

Auch der Katholikenrat aus der Nachbargemeinde in Düsseldorf kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. " Wir müssen einsehen, dass man damit auch was anrichtet. Das ist auch ein Schaden, den wir Menschen zufügen. Das können wir doch nicht wollen ", sagt die Vorsitzende Natalie Schneider.

Weitere Segnungen für alle geplant