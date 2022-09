Tat im Rockermilieu: Schüsse in Mönchengladbach

Stand: 07.09.2022, 07:00 Uhr

Am Dienstagabend sind am Überlandbusbahnhof in Mönchengladbach Schüsse gefallen. Zeugen alarmierten die Polizei, die in der Nähe einen stark blutenden Mann fand. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer Tat im Rockermilieu aus.