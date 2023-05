Moerser Abiturient baut autonomen OP-Roboter

Ein feiner Bohrer senkt sich in ein Knie aus dem 3D -Drucker. Steve Sandhoop sitzt am Rechner und demonstriert, wie er den Roboterarm steuern kann. Dafür hat der 18-Jährige ein entsprechendes Computerprogramm geschrieben. Auch den Roboterarm und das Bein hat er selbst konstruiert.

"Das war natürlich viel Arbeit. Ich hab erst einmal selber ein 3D -Modell entwickelt, dann aber auch mit einem Chirurgen zusammengearbeitet" , erzählt Steve.

Chirurg hilft bei der Umsetzung des Projektes

Der Roboter lässt sich über eine Software steuern

Dr. Thomas Bertrams, Unfallchirurg und Orthopäde des Karl-Leistner Klinikums Kleve, hat Steve beim Bau unterstützt. Er hatte die Idee, einen Teil des Kniegelenks zu ersetzen. Dafür hat er dem Schüler erklärt, wie ein Knie aufgebaut ist.

"Ich fand es sehr faszinierend, wie engagiert Steve sowohl die Software als auch die Hardware entwickelt hat, das ist schon eine Wahnsinnsleistung" , so der Mediziner.

Besonderes Interesse für Robotik

Zusätzliche Unterstützung hat Steve von seinem Lehrer und Informatiklehrer Marc Lachmann bekommen. Gemeinsam haben sie eineinhalb Jahre an dem Projekt gearbeitet. Auch die Idee, eine Operation mithilfe eines Roboters zu simulieren, kam von beiden.

Aus dem Lehrer ist der Schüler geworden und aus dem Schüler der Lehrer. Marc Lachmann, Lehrer von Steve Sandhoop

"Ich interessiere mich sehr für Robotik und Informatik" , erzählt Steve. Sein Wissen ist so groß, dass selbst Marc Lachmann etwas von seinem Schüler lernt. "Hier hat sich das so ein bisschen verkehrt, aus dem Lehrer ist der Schüler geworden und aus dem Schüler der Lehrer" , schmunzelt Lachmann.

Begabtenförderung am Moerser Gymnasium

Steve Sandhoop ist ein überdurchschnittlich begabter Schüler. Deshalb belegt er an seinem Gymnasium in den Filder Benden in Moers auch ein fünftes Abiturfach. "Wir bieten diese besondere Lernleistung für alle an, für besonders Begabte oder für Schülerinnen und Schüler mit speziellen Interessen und das fächerübergreifend" , sagt Schulleiter Arndt van Huet.

Der Roboter arbeitet komplett allein