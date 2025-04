Innenminister Reul zu Clankriminalität in NRW: "Es ist ein Marathon"

WDR: Sie sagen: "Wir haben wenigstens mal angefangen und das ist ein Marathon." Was haben Sie denn in den Jahren tatsächlich bewirkt?

Reul: Ja, es gibt ein paar Oberbosse, die wir erwischt haben. Wir haben ein Senioren-Betrugssystem aus der Türkei hochgenommen. Wir haben im Bereich Kindergeld-Betrug einen riesigen Durchbruch erzielt. Wir haben ein paar große Dinge erwischt und jeden Abend irgendwo viele kleine - und die summieren sich. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben im letzten Jahr mehr als 700 solcher Verfahren an Land gezogen. Also ich finde es ändert sich was, aber es geht langsam. Und wissen Sie, wenn früher in Essen jeden Tag, jede Woche irgendein Tumult war und jetzt zweimal im Jahr, dann hat sich ja wohl was verändert.

WDR: Sie sagen, es hat sich was verändert. Viele Menschen in NRW denken: "Wieso sind die, die kriminell sind, die Täter eigentlich immer noch hier? Kann man denen nicht das Aufenthaltsrecht entziehen?"

Reul: Ja, das sind meistens Leute, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben und damit hat sich das erledigt. Und die Frage müssen dann andere beantworten: Warum die doppelte Staatsbürgerschaft da ist und wie man damit umgeht. Ich glaube schon, man muss genauer hingucken, ob und unter welchen Bedingungen man Menschen, die sich hier nicht an die Regeln halten, auch abschieben kann. Aber am Ende steht da immer ein Gerichtsverfahren und ich könnte schöne Beispiele erzählen, wie die manchmal enden. Also Polizei kann nicht alle Probleme lösen.

WDR: Stichwort Gerichtsverfahren. Da gibt es so was wie Beweislast. In Berlin wurde jetzt ein neuer Koalitionsvertrag vorgestellt. Eine Idee darin ist, dass in bestimmten Fällen die Beweislast umgekehrt werden kann. Dann müssten die Clans in Zukunft nachweisen, woher sie ihre diversen Reichtümer haben. Hilft Ihnen das?

Reul: Das ist ein Durchbruch. Es ist ja noch nicht Gesetz, aber die Idee ist sensationell. Wir haben oft Typen erwischt, die mit dicken Autos durch die Gegend fahren, die wir bei Straftaten erwischen. Da beschlagnahmen wir dann auch die Autos. Dann stellt sich raus, das Auto gehört gar nicht ihm, sondern der Oma. Und das ist so ein Beispiel, wo wir sagen, da gibt es einen begründeten Verdacht auf Straftaten. Und ja, in Zukunft müssen die beweisen, dass das Geld ordentlich erwirtschaftet wurde. Das ist gar nicht so einfach - manchmal.

Das Interview führte Martin von Mauschwitz in der Sendung "Aktuelle Stunde" im WDR Fernsehen, 10.04.2025, ab 18.45 Uhr.

Die aktuelle 45-minütige WDR-Dokumentation zum Thema gibt es hier zu sehen: