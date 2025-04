Zoll-Wirrwarr: Erleben wir gerade den gefährlichsten US-Präsidenten?

In der vergangenen Woche verstörte US -Präsident Donald Trump die Welt mit einem Zollkatalog, der neben bewohnten Wirtschaftsräumen wie EU und China auch vor unbewohnten Inseln nicht halt machte. Am Mittwoch legte er diese schon wieder für 90 Tage teilweise auf Eis - unter anderem für die EU. Für die gilt in dieser Zeit ein pauschaler und deutlich niedriger Zollsatz von zehn Prozent, während Trump den Satz für China sogar erhöhte.

Nach Trumps Zollpause setzte die EU-Kommission die ab kommender Woche geplanten Gegenzölle für US -Importe vorerst nicht in Kraft. Die von Trump auf Talfahrt geschickten Börsenkurse erholten sich nach dem entschärften Zollstreit zwar - der Donnerstag bescherte dem Dax ein Plus.