DEL - Kölner Haie noch einen Sieg vom Finale entfernt

Köln setzte sich vierten Vergleich am Mittwochabend vor 18.600 Zuschauern mit 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) durch und führt in der "Best of seven"-Serie mit 3:1. Vier Siege sind für den Einzug ins Finale nötig, dort warten die Eisbären Berlin. Das fünfte Halbfinal-Duell findet am Freitag (19 Uhr) in Ingolstadt statt.

Großen Anteil am Sieg hatte erneut Kölns Torhüter Julius Hudacek, der 44 Torschüsse abwehrte. "Unser Keeper hat wieder ein überragendes Spiel gemacht, er ist ein sehr großer Rückhalt" , sagte Kölns Torschütze Maximilian Kammerer nach der Partie bei "MagentaSport". "Im ersten Spiel gegen Ingolstadt (0:7/Anmerkung der Redaktion) lief alles schief, was schief laufen konnte. Aber nun lassen wir wenig zu und sind vorne sehr effektiv. Wir müssen jetzt nicht viel ändern. Und wenn man mit Spaß in solche Duelle reingeht, kommt da auch was Positives bei rum."