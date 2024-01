"Eine Art Abschied" - Nach 70 Jahren schließt der Kaufhof in Krefeld

Ein Kleiderständer für 15 Euro, ein hölzerner Verkaufstisch für 150 Euro, ein Warenregal für 30 Euro: Bei Galeria Kaufhof in Krefeld muss wirklich alles raus. Selbst das Mobiliar. Nach über 70 Jahren hat am Montag der Kaufhof am Krefelder Neumarkt geschlossen. Von dem einst stolzen Warenhaus war am letzten Verkaufstag nicht mehr viel übrig. Nur noch die letzten Schnäppchenjäger wühlen sich durch wenige graue Warenkisten. Darüber ein Schild: „Bis zu 90% reduziert“.

Doch nicht alle sind am Montag auf der Suche nach dem perfekten Schnäppchen in den Galeria Kaufhof gekommen: Wehmütig schlendern Menschen durch die ausgestorbenen Etagen, betrachten die leeren Regale, bleiben vor nackten Schaufensterpuppen stehen. Viele kennen das Kaufhaus seit ihrer Kindheit, das sei „das Ende einer Ära“.

Kaufhof in Krefeld mit langer Geschichte

Bereits 1904 eröffnet Leonhard Tietz, der Kaufhof-Gründer, sein erstes Warenhaus in Krefeld. Damals noch an der Ecke St. Anton-Straße/ Friedrichstraße und im Jugendstil. 1952 folgt die Eröffnung des damals hochmodernen Kaufhaus-Neubaus am Neumarkt.

Die ehemalige Galeria Kaufhof Filiale in Krefeld.

Delia Küsters kommt seit ihrer Kindheit in das Kaufhaus am Neumarkt: „Ja, es ist wie eine Art Abschied nehmen eigentlich. Und ich war jetzt ganz entsetzt, wie ich da durchgegangen bin. Das ist wie geräubert, ein ganz merkwürdiges Gefühl“, beschreibt sie. Vor allem die ehemaligen Mitarbeiter täten ihr leid, das hätten weder sie, noch das Kaufhaus verdient.

„Die einen Leute sind traurig, dann die Schnäppchenjäger, die meinen noch was finden zu können. Das ist wie so ne Leiche plündern. Ganz, ganz furchtbar.“ Delia Küsters, ehemalige Galeria Kaufhof-Kundin

Mutterkonzern Insolvent

Die Warenhauskette Galerie Karstadt Kaufhof hatte vergangene Woche zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre Insolvenz beantragt. Grund dafür ist die Insolvenz der Signa Holding des österreichischen Geschäftsmanns René Benko. Die Singa Holding hielt seit 2014 Anteile an Galeria Karstadt Kaufhof.

Am letzten Tag muss alles raus.

Dass die Filiale in Krefeld schließt, steht schon seit März 2023 fest. Auslöser war die zweite Insolvenz des Konzerns im selben Monat. Zusammen mit der Filiale in Krefeld schließen 17 weitere Galeria Karstadt Kaufhof Filialen in Deutschland, unter anderem in Mönchengladbach und Wuppertal.

Wie es mit dem Gebäude des Kaufhofes am Neumarkt in Krefeld weitergeht, ist noch unklar. Dort war Montagnachmittag dann Schluss. Und das sogar früher, als geplant. Schon um kurz nach zwei Uhr nachmittags schloss der Galeria Kaufhof seine Türen. Dann war auch für die letzten Schnäppchenjäger nichts mehr zu holen.