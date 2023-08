5.000 Schlesier pilgern zum Mariendom in Velbert

Unter den Wallfahrern sind auch einige aus der Enkelgeneration der geflüchteten und vertriebenen Schlesier. Auch wenn diese jungen Leute nie in Schlesien gewohnt und gelebt haben - sie fühlen noch einen Bezug zu der Heimat ihrer Großeltern.

So wie zum Beispiel Adriane Schröder. Die junge Frau wurde in Velbert geboren, in der Stadt, in der ihre Großeltern nach ihrer Flucht eine neue Heimat gefunden hatten. Sie wuchs in engem Kontakt zu ihren Großeltern auf.

Tracht als äußeres Zeichen

Weil sie etwas von der Lebensgeschichte ihrer Vorfahren auch noch in sich selbst fühlt, trägt sie zur Wallfahrt eine schlesische Tracht als äußeres Zeichen.

Adriane Schröder mit Tochter Clara

Als ihre Großeltern nach Velbert kamen, hatten sie schlimme Erinnerungen im Gepäck. Auch wenn sie im Alltag nur wenig davon erzählt haben, erinnert sich Adriane Schröder. Aber im Alter kamen dann vor allem bei ihrem Opa traumatische Erfahrungen hoch, die Adriane sehr nah gingen.

Die Wurzeln nicht vergessen

Flucht und Vertreibung liegen zwar lange zurück, aber Adriane Schröder spürt noch etwas davon im ihrem eigenen Leben.

Vielleicht könne sie sich deshalb auch so gut in die Gefühlswelt von Flüchtlingen etwa aus der Ukraine hineinversetzen, erzählt sie - weil sie die Fluchterfahrungen ihrer Großeltern so hautnah mitbekommen hat.

Adriane Schröder hat für die Zukunft einen Wunsch: dass auch ihre Tochter Anna (3) in die Traditionen hineinwächst. Und später dann auch mit der schlesischen Tracht an der Mutter-Anna-Wallfahrt in Neviges teilnehmen will.