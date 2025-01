Doch US -Präsident Joe Biden will dies seinem Nachfolger Donald Trump überlassen, der am Montag als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wird. Trump wiederum erbat sich Bedenkzeit, um die Lage zu analysieren. Der künftige Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz hatte bereits Maßnahmen in Aussicht gestellt, mit denen Tiktok vorerst in den Vereinigten Staaten verfügbar bleiben soll. Die App hat nach eigenen Angaben mehr als 170 Millionen US -Nutzer.

Demo gegen Trump in Washington geplant • In den USA sind die Vorbereitungen für die Amtseinführung von Donald Trump auf der Zielgeraden. Am Montag wird der neugewählte Präsident wegen der strengen Kälte in Washington seinen Amtseid nicht im Freien, sondern im Kapitol ablegen. Seine zweite Amtszeit findet aber längst nicht bei allen Anklang - die Behörden bereiten sich auf teils massive Proteste vor. Heute soll es eine Demo gegen Trump in Washington geben. Der "Women's March" hatte schon 2017 Hunderttausende in die Hauptstadt gebracht, die zeigen wollten, dass Trump nicht ihr Präsident sei. An diese Tradition will nun die Demonstration "The People's March" anknüpfen. Allerdings werden sehr viel weniger Menschen erwartet. Die Demo startet um 10 Uhr (16 Uhr deutscher Zeit).

Proteste zur Grünen Woche in Berlin • Ein Bündnis aus Agrar-, Umwelt- und Entwicklungsorganisationen will heute in Berlin für eine andere Landwirtschaftspolitik demonstrieren. Anlass ist die weltgrößte Agrarmesse, die Internationale Grüne Woche. Unter dem Motto " Wir haben es satt " fordert das Bündnis eine umweltgerechte Landwirtschaft sowie faire Erzeugerpreise. Die Veranstalter erwarten mehr als 10.000 Menschen zu der Demonstration.

Linke wollen Wahlprogramm beschließen • Fünf Wochen vor der Bundestagswahl will die Linke bei einem eintägigen Parteitag in Berlin ihr Wahlprogramm beschließen. Als Topthemen für die Wahl hat die Partei bezahlbare Mieten und niedrigere Lebenshaltungskosten gewählt. Die Linke ist nach der Abspaltung des Bündnisses Sahra Wagenknecht geschwächt und liegt in Umfragen bei drei bis vier Prozent. Parteichef Jan van Aken gibt sich dennoch zuversichtlich, dass der erneute Einzug in den Bundestag am 23. Februar gelingt.

Parkleuchten im Essener Grugapark beginnt • In Essen wird ab heute Abend der Grugapark wieder für fünf Wochen in buntes Licht getaucht. Insgesamt 35 Lichtobjekte und Installationen wurden im Grugapark aufgebaut – darunter unter anderem eine übergroße, schwimmende Ente, die auf einem See im Park ihre Runden dreht.

Außerdem werden auch viele Büsche und Bäume mit Scheinwerfern bunt angestrahlt. Das Parkleuchten im Essener Grugapark beginnt täglich mit Einbruch der Dunkelheit.

Erst vereinzelt Nebel, dann verbreitet Sonne • Der Tag startet bei uns im Westen mit einzelnen Nebel- und Hochnebelfeldern, die sich noch vor Mittag meistens auflösen. Danach ist es bis zum Abend vielfach sonnig und trocken. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 3 und 7 Grad, wobei es zu den niedrigeren Werten in der Warburger Börde, am Niederrhein und im Siegtal kommt. Die höheren Werte werden auf den Bergkuppen und am Rande von Sauerland und Eifel zu spüren sein.