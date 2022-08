RWTH entwickelt neues Konzept für Elektro-LKW

Bisher haben Elektro-LKW beim Transport von tonnenschweren Waren noch ein großes Problem: Sie brauchen sehr viel mehr Energie als Elektro-PKW, um Hunderte von Kilometern zurücklegen zu können. Ihre Elektrobatterien sind dafür zu klein.

Reichweite von Elektro-LKW erhöhen

Die Wissenschaftler wollen die Reichweite der Lastwagen erhöhen. Dafür planen sie, Oberleitungen an Autobahnen anzubringen, um die LKw mit Strom zu versorgen. Das Konzept könnte in der Praxis so funktionieren: Der Elektro-LKW fährt batteriebetrieben zur Autobahn und stellt dort mit einer Vorrichtung auf dem Dach Kontakt zu einer Oberleitung her. Von nun an wird er von dort mit Energie versorgt. Dadurch könnte der Warentransport durch Elektro-Lastwagen über längere Strecken überhaupt erst ermöglicht werden.

Umrüstung normaler Elektro-LKW

Derzeit befindet sich das Projekt noch in der Planung. Aber schon bald sollen die ersten Elektro-LKW in Aachen umgerüstet werden. Erste Testfahrten auf entsprechend mit Oberleitungen versehenen Autobahnen soll es nach Angaben der Forscher Ende des kommenden Jahres geben.

Ein ähnliches Projekt gibt es bereits in Schleswig-Holstein.