Einbruchserie bei Schulen im Rheinisch-Bergischen Kreis

Am 19. Juli gegen sieben Uhr morgens bemerkt eine Mitarbeiterin der Schwanenschule in Wermelskirchen, dass in die Schule eingebrochen wurde. Die verständigte Polizei findet ein Bild der Verwüstung vor: Umgeworfene Schränke, durchwühlte Schubladen und aufgebrochene Türen. Gestohlen wurde eine Geldkassette mit einem dreistelligen Betrag.

34 Schul-Einbrüche seit Jahresbeginn

Der Einbruch in die Schwanenschule ist kein Einzelfall. Am Freitag, dem 21. Juli brechen Unbekannte in die Sekundarschule Wermelskirchen ein und auch in die angeschlossene Volkshochschule Bergisch Land. Dabei erbeuten die Täter vor allem Laptops und Tablets, die von den Schülerinnen und Schülern für den Unterricht benutzt werden.

Wie von der Kreispolizei Rheinisch-Bergischer Kreis bestätigt, ist es bereits der 34. Einbruch an einer Schule im Kreis in diesem Jahr.

Gezieltes Vorgehen der Einbrecher

Schuldezernent Görnert (links) und vhs-Leiter Hausherr im Gespräch über die Einbrüche.

Der Leiter der Volkshochschule Eric Hausherr, in dessen Büro auch eingebrochen wurde, ist schockiert vom rabiaten Vorgehen der Einbrecher: "Es ist echt eine Brachialgewalt mit der eingebrochen wurde, das war schlimm. Wir sind geschockt" . Gleichzeitig versichert Hausherr, dass jede Tür in der Volkshochschule immer "doppelt und dreifach" abgeschlossen wird.

Das hat die Täter nicht aufhalten können, die sich vermutlich mit einem Brecheisen gewaltsam Zugang zu den verschiedenen Räumen verschafft haben. Zuerst waren die Einbrecher in die Sekundarschule eingestiegen und dann über die Verbindungsbrücke auch in die Volkshochschule gelangt. Schon Ende Mai gab es einen Einbruch in die Sekundarschule.

Der Verbindungsgang zwischen Sekundarschule und Volkshochschule, über das die Täter in das zweite Gebäude gelangt sind.