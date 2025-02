Die Düsseldorfer Rheinbahn steigt jetzt auch in die Entwicklung und Nutzung selbstfahrender Busse ein. Von Dienstag an erprobt sie zum ersten Mal autonome Minibusse im Rahmen der neuen Autonomie- und Robotikmesse, die erstmals in Düsseldorf stattfindet.

Dazu sind die etwa sieben Meter langen Fahrzeuge auf einer 1,5 Kilometer langen Teststrecke vom Messegelände zum Messeparkplatz unterwegs, mit einer Geschwindigkeit von 20 - 30 Stundenkilometern.

Busse kommen aus Baden-Württemberg

Das Bus-Modell kommt aus Baden-Württemberg. Dort werden sie bereits in zwei "Reallaboren für den Automatisierten Busbetrieb" in Friedrichshafen und Mannheim getestet - mit positiven Erkenntnissen.

Der Innenraum des Minibusses

Bis Ende 2024 war der Minibus mit zehn Sitzplätzen, davon einer für Rollstuhlfahrer, drei Monate lang in einem Mannheimer Stadtteil unterwegs. In Friedrichshafen wurde das Testprojekt jetzt sogar um sechs Monate bis zum Sommer verlängert.

" Wir testen hier die Zukunft des städtischen ÖPNV. Ich bin überzeugt, dass wir in zehn Jahren im Stadtverkehr zu wesentlichen Teilen autonom fahren ", sagt Magdalena Linnig, Geschäftsführerin des Stadtverkehr Friedrichshafen.

Rheinbahn: Ergänzung des Linienverkehrs

Während die Busse in den beiden Städten in Baden-Württemberg bereits im Alltagsverkehr unterwegs waren bzw. sind, geht es der Düsseldorfer Rheinbahn zunächst darum, für welche Zielgruppen sich diese Busse gut eignen würden und welche potentiellen Strecken dafür in Frage kämen.

Und auch, welche technischen Anforderungen an Hard- und Software es dann dafür braucht. Perspektivisch könnten die autonomen Busse das reguläre Linienangebot ergänzen, so eine Rheinbahn-Sprecherin - etwa in Randgebieten der Stadt oder zu Randzeiten abends oder am Wochenende.

Quellen:



Rheinbahn Düsseldorf

Projekt "Reallabor für den Automatisierten Busbetrieb"

Über dieses Thema berichten wir am 18.02.2025 auch im Radio auf WDR2.