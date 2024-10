Zweifel an Musks Versprechen

Der deutsche Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer bezweifelt, dass die Entwicklung so bahnbrechend sei, wie Musk angekündigt hat. " Robotaxen fahren in China seit drei Jahren in großer Zahl. Bis Musk damit in den Markt kommt, werden sie in allen großen Städten in China unterwegs sein. "

In Europa seien die Städte allerdings " komplexer als in USA oder China ", sie seien nicht wie dort am Reißbrett entstanden. Das mache sie für selbstfahrende Autos kompliziert.

Härtetest auf der Wiesn

Es gibt Modellversuche: Auf der Zeche Zollverein und beim Oktoberfest konnte man sich kürzlich auch von selbstfahrenden Mini-Bussen kutschieren lassen: An zwei Tagen konnten Wiesngäste das Shuttle testen, bei dem vorsichtshalber ein Sicherheitsfahrer eingreifen kann.

Rund um das Wiesngelände wurde die Fahrt zum Härtetest: Fahrräder, Rikschas - und Fußgänger, die teils unter erheblichem Alkoholeinfluss auf Schlingerkurs unterwegs waren.