"Rhein in Flammen" in Bonn: Neuer Veranstalter, neues Programm

Es ist das Event des Jahres für viele Menschen in Bonn und weit darüber hinaus: "Rhein in Flammen". Die Open-Air-Veranstaltung in der Rheinaue findet auch dieses Jahr wie gewohnt am ersten Maiwochenende statt – mit neuem Konzept.

Feuerwerk trifft Drohnenshow

Drohnen sollen das traditionelle Feuerwerk bei Rhein in Flammen ergänzen, so wie hier in Bad Salzuflen

Der Höhepunkt am Veranstaltungssamstag ist traditionell ein Musikfeuerwerk. Das wird es auch diesmal geben, allerdings halb so lang: Zugunsten von Umwelt- und Lärmschutz soll es nur 12 Minuten dauern. Der neue Veranstalter will es aber mit einer Hightech-Drohnenshow kombinieren: 300 Drohnen sollen zusätzlich den Himmel erleuchten.

Feuerwerk und Drohnenshow können Besucherinnen und Besucher von einem der Schiffe im Konvoi direkt auf dem Wasser anschauen oder vom Land aus in der Rheinaue. Der Veranstalter will dort eine Tribüne aufbauen: Wer ein Ticket für einen der Sitzplätze hat, soll besonders gute Sicht auf das Lichtspektakel haben.

Mehrere Bühnen und ein Mittelaltermarkt

"Rhein in Flammen" findet erstmals nach über 20 Jahren mit neuem Veranstalter statt. Die „ RiF Bonn GmbH “ hat das Zepter in der Hand für alles, was am Veranstaltungswochenende an Land passiert.

Dazu gehört auch ein breites Bühnenprogramm: Auf der Hauptbühne treten etwa Milli Vanilli und die Hermes House Band auf. Am Sonntag gibt es Familienprogramm mit „Kikaninchen“ und „Bernd das Brot“. Zusätzlich wird es eine zweite Bühne mit Elektromusik geben – dort übernimmt der Kölner Club „Bootshaus“ das Programm. Neu ist außerdem ein Mittelaltermarkt.