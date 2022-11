Antirassismus-Schilder in Radevormwald zerstört

Das Statement auf den bunten Schildern ist klar und deutlich: "Wir sind bunt! Kein Platz für Rassismus in Radevormwald". Gleich an den Ortseingängen sollen sie auf die tolerante Gesinnung der Radevormwalder aufmerksam machen. Am Wochenende wurden gleich sechs der sieben Schilder gestohlen, zum Teil sogar aus der Verankerung gerissen.

Zerstörung eines Symbols

Johannes Mahns, Bürgermeister von Radevormwald, zeigte sich erschüttert von so viel Zerstörungswut: "Radevormwald ist weltoffen. Und wenn man solche Symbolik dann zerstört, das ärgert einen und trifft einen natürlich ganz besonders hart."

Zwei der verschwunden Schilder sind noch am Montag wieder ersetzt worden - als Zeichen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Die Sachbeschädigung werde mit allen rechtlichen Möglichkeiten geahndet, so die Stadt. Sie wehre sich gegen extremistische Positionierungen, egal aus welcher politischen Richtung.

"Anschlag aus der neofaschistischen Szene" vermutet