Prozess um Hauseinsturz mit zwei Toten in Düsseldorf beginnt

Dass die Stadt Düsseldorf zum Unglückszeitpunkt noch keine Baufreigabe erteilt hatte, sei nur eine Ordungswidrigkeit und spiele laut Staatsanwalt strafrechtlich keine Rolle.

Angeklagte schweigen, Verteidiger reden

Zum Auftakt wollten die fünf Angeklagten am Mittwoch vor Gericht " noch keine Angaben zur Sache machen ", sich also nicht zu den Vorwürfen äußern. Das würden ihre Mandanten entweder am nächsten Verhandlungstag oder zu einem späteren Zeitpunkt tun, erklärten die zugehörigen Verteidiger.

Der 72-jährige Bauunternehmer, der damals ein Subunternehmen mit den Durchbrucharbeiten beauftragt hatte, ließ seine Verteidigerin aber eine Erklärung verlesen. Darin hieß es, der Solinger habe damals keine Sorgfaltspflichten verletzt und sei daher strafrechtlich auch nicht verantwortlich.

Auch die damals verantwortliche 54-jährige Architektin machte vor Gericht nur Angaben zur Person. Allerdings betonte ihr Verteidiger Nicolai Mameghani am Rande des Prozesses gegenüber Medienvertretern ihre Unschuld.

"Meine Mandantin ist unschuldig und daher freizusprechen. Sie hat von den Durchbrucharbeiten an dem Unglückstag nichts gewusst." Nicolai Mameghani, Verteidiger

An dem Tag seien ganz andere Arbeiten in dem Gebäudekomplex an der Düsseldorfer Luisenstraße geplant gewesen, so der Verteidiger. Der Prozess wird in einer Woche fortgesetzt.

