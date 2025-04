Der Biomüll fängt an zu müffeln, der Papiermüll stapelt sich und das Plastik quillt aus der Tonne. So könnte es demnächst in vielen Städten und Gemeinden aussehen. In Teilen von Westfalen-Lippe, des Ruhrgebietes und des Rheinlands sind Beschäftigte von Remondis in der Woche vor Ostern zum Warnstreik aufgerufen.

Die Mülltonnen bleiben in vielen Kommunen voll

Wolfgang Wilmes ist enttäuscht, dass seine Tonnen noch immer voll sind.

Die Entsorgungsfirma holt den Müll im Auftrag vieler Kommunen ab. Im Kreis Olpe zum Beispiel bleiben die Mülltonnen in allen Städten und Gemeinden voll. Auch Wolfgang Wilmes aus Olpe ist davon betroffen. Für ihn sei das alles eine sehr unangenehme Überraschung. Seit vier Wochen sei der Müll schon nicht abgeholt worden, erzählt er.

"Und heute Pustekuchen, passiert wieder nichts." Wolfgang Wilmes aus Olpe

Ihm bleibe nichts anderes übrig, als den Müll in der Garage abzustellen und dann beim Betreten einfach die Nase zuzuhalten.

Auch einige Wertstoffhöfe bleiben dicht

Im Kreis Siegen-Wittgenstein wird in Wilnsdorf kein Papiermüll abgeholt. Dort kann Papier daher ab Donnerstag bei der Baustoff-Aufbereitung abgegeben werden. In Freudenberg und Kreuztal bleibt der Biomüll stehen. Im Hochsauerland kommt in Schmallenberg die Müllabfuhr gar nicht.

Auch einige Wertstoffhöfe von Remondis sind geschlossen. Bei bestimmten Gewerbebetrieben hat Remondis den Müll vorsorglich schon am Dienstag abgeholt.

Langes Warten auf die Müllabfuhr