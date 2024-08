Prozess um Messer-Attacke an Wuppertaler Gymnasium beginnt

Heute startet vor dem Landgericht Wuppertal der Prozess um einen 17-Jährigen. Er soll vor etwa einem halben Jahr vier Mitschüler des Dörpfeld-Gymnasiums mit einem Messer angegriffen haben. Durch Messerstiche gegen sich selbst soll er anschließend selbst schwere Verletzungen davongetragen haben.

Was war passiert?

Eine Schule im Ausnahmezustand: Der Amokalarm kommt im Februar aus dem Nichts, mitten in den laufenden Unterricht hinein. Hunderte Polizisten und schwer bewaffnete Spezialeinsatzkräfte riegeln das Gymnasium phasenweise komplett ab. Zunächst wird nämlich nicht ausgeschlossen, dass es mehrere Täter gibt.

"Zutiefst verunsichert"

Währenddessen, so schildert es Schulleiterin Claudia Schweizer-Motte kurz nach der Tat, habe sie den mutmaßlichen Täter in einem Raum auf der vierten Etage im Arm eines Kollegen gesehen. "Ich hatte von Anfang an Mitleid mit ihm. Der Kollege hielt einen zutiefst verunsicherten, weinenden Schüler im Arm."

Immer wieder ist zu hören, er sei zur Tatzeit in einem "psychischen Ausnahmezustand" gewesen. Schweizer-Motte selbst hat das blutverschmierte Messer an sich genommen und den Polizisten übergeben. In den Tagen danach findet kein Unterricht statt, 30 Psychologen und Seelsorger betreuen Schüler und Lehrer.

Unterstützung für den mutmaßlichen Täter