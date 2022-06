Audio starten, abbrechen mit Escape 05.06.2022 WDR5 Wuppertal: Mann wird von Polizei angeschossen WDR Studios NRW. . 00:42 Min. . Verfügbar bis 13.06.2022. WDR Online.



Polizei schießt auf bewaffneten Mann in Wuppertaler Fußgängerzone

Stand: 06.06.2022, 07:17 Uhr

In Wuppertal ist am Sonntag ein Mann von Polizeibeamten angeschossen worden. Er war laut Polizei am Nachmittag mitten in der Fußgängerzone mit einem Messer unterwegs und bedrohte Passanten.