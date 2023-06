Politische Diskussion um neues DOC startet

Ein Investor aus Montabaur will in Lennep ein parkähnliches Gelände mit einer Art Fußgängerzone schaffen. In den Shops: Luxus-Textilwaren zum Outlet-Preis. Auf der Fläche des Kirmes- und Jahnplatz sowie im Röntgenstadion soll das Center entstehen. Dafür will der Investor Philipp Dommermuth 14,9 Millionen zahlen.

Statt großem Parkhaus mehr Bäume

Anders als beim ersten Anlauf plant der neue Investor kein großes Parkhaus und will viel mehr Bäume auf dem Gelände stehen lassen und die Dächer begrünen. Das erste Bauvorhaben war wegen formaler Fehler vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert.

Viel Zustimmung in den Ratsfraktionen

Es war zuvor auch in der Remscheider Politik umstritten gewesen. Diesmal aber, so der Remscheider Oberbürgermeister, gebe es viel Zustimmung bei den Ratsfraktionen. Am 19. Juni stimmt die Politik in einem Grundsatzbeschluss ab, ob sie das Angebot des Investors annimmt und das Verfahren ins Rollen kommt.