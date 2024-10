Nach Kritik an Temu und Shein: Was könnte sich für Käufer bald ändern?

Schadstoffe und fehlende Produktsicherheit: Im Sommer hat Öko-Test verschiedenen Produkte von Shein geprüft - der Großteil fiel durch. Acht von 21 getesteten Produkten enthielten etwa Rückstände von giftigen Chemikalien. Dabei handelte es sich vor allem Kleidung für Kinder und Jugendliche.

Der TÜV-Verband bemängelte erst vor wenigen Tagen, dass viele Produkte, die über solche Plattformen direkt außerhalb der EU gekauft werden, " nicht die geltenden Anforderungen an die Produktsicherheit erfüllen ". Dazu zählten beispielsweise scharfkantige Spielzeuge, ungenaue Gesundheitstracker, falsche oder gar keine CE-Kennzeichnungen oder fehlende Kontaktinfos.

Manipulative Werbung: In der Vergangenheit hat Temu laut des Verbraucherzentrale-Bundesverbands irreführende Verkaufsmethoden verwendet. Zum Beispiel sah man den Hinweis: " Beeile dich! Über 126 Personen haben diesen Artikel in ihrem Warenkorb ". Auch wurden ohne Erklärung durchgestrichene Preise angezeigt. Nach einer Klage des Verbands hat Temu im August eine Unterlassungserklärung abgegeben. Damit verpflichtet sich Temu, solche Regelverstöße zu unterlassen.

Weitere Probleme: Viele Käuferinnen und Käufer, die direkt in China bestellen, beklagen auch, dass Waren oft von schlechter Qualität seien, Pakete teils sehr spät oder gar nicht ankämen und der Kundenservice nur schwer erreichbar sei. Außerdem werde von Käufern teilweise verlangt, Einfuhrumsatzsteuern und Verbrauchssteuern nachzuzahlen, berichtet der Verbraucherzentrale-Bundesverband.

Wie wollen die EU, der Bund und NRW gegen Regelverstöße bei Einkäufen über Temu oder Shein vorgehen?

Die EU-Kommission fordert Temu auf, Informationen zu Händlern zu liefern, die illegale Produkte in der EU verkaufen. Für Temu bedeutet das zugleich offenzulegen, was man selbst gegen solche Händler unternimmt. Ist das zu wenig, drohen Strafzahlungen von bis zu zehn Prozent des weltweiten Konzernumsatzes. Das wäre ein harter Schlag. Allerdings ist ein solches Verfahren nach den EU-Digital-Gesetzen sehr langwierig.

Kathrin Schmid, ARD-Korrespondentin in Brüssel

Daher versuche die EU zugleich auch, " an kleinen Hebeln zu drehen ", erklärt Kathrin Schmid, ARD -Korrespondentin in Brüssel. Zum Beispiel kündigte EU-Justizkommissar Didier Reynders am Montagabend vor dem Europäischen Parlament in Straßburg an, die Marktaufsicht zu verstärken. Auch soll es mehr " Mystery Shopping " geben, also Testkäufe, um Mängel aufzudecken.