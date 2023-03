Der neue Investor hat den Remscheider Oberbürgermeister angerufen. Damit habe er selbst nicht gerechnet, sagt Remscheids Rathauschef Burkhard Mast-Weisz. Eigentlich war er mit dem Outlet-Thema durch. Der Anruf eines Investors änderte alles. Eine Unternehmerfamilie, der das Outlet Montabaur an der A3 gehört, möchte in Lennep ein "Shoppingcenter mit Outletcharakter" bauen: 120 Millionen, 120 Shops.

Es gibt schon Pläne

Der Investor hat schon erste Entwürfe machen lassen. Sie erinnern ein bisschen an das Auenland in den "Herr der Ringe" -Filmen. Geschäfte in Höhlen unter einem grünen Park. So ein Outlet-Center sei einzigartig in Deutschland, schwärmt Remscheids Baudezernent Peter Heinze. Es soll auch kein großes Parkhaus geben, sondern eine Tiefgarage.

Auch McArthurGlen mischt wieder mit

Die Unternehmerfamilie ist nicht der einzige potentielle Millionen-Investor. Auch das britische Outlet-Unternehmen McArthurGlen will bauen. Gemeinsam mit der Stadt hatten die Briten zehn Jahre lang am Designer Outlet Center Lennep geplant. Das Vorhaben scheiterte vor einem Jahr vor dem Bundesverwaltungsgericht.

Vertrag ist Vertrag

Stadt und McArthurGlen hatten sich danach getrennt. Allerdings hatte sich die Stadt verpflichtet, den Ex-Partner zu informieren, wenn sie mit einem anderen Partner eine neue Outlet-Beziehung eingeht. Das hat die Stadt getan. Dass die Briten ihre Liebe zu Lennep nun neu entdecken, ist ebenfalls überraschend.

Entscheidung liegt beim Rat der Stadt

Ob es in Lennep ein Outlet-Center geben soll und wer es bauen soll, entscheidet der Rat der Stadt. Geht es nach den Wünschen des Rathauschefs, könnte dieser Grundsatzbeschluss schon nach Pfingsten getroffen werden.