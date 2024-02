Pilotprojekt: Videosprechstunde im Kindernotdienst kommt gut an

Eltern erkrankter Kinder konnten in den zwei Monaten rund um den Jahreswechsel online mit einem Kinderarzt sprechen. Über die Patientenhotline (116 117) wurden sie mit der digitalen Erstberatung verbunden. Insgesamt gab es mehr als 2.000 Online-Gespräche. 30 Ärztinnen und Ärzte waren jeweils mittwochs, feiertags und am Wochenende für die telemedizinischen Beratungen im Einsatz.

Testphase zur Videosprechstunde im Kindernotdienst erfolgreich

Ziel des Pilotprojektes: Die Notdienstpraxen sollten entlastet und unterstützt werden. Und das hat nach Ansicht der KV Nordrhein gut geklappt. Fast der Hälfte der Anrufenden konnte abschließend geholfen werden, sodass die jungen Patientinnen und Patienten im Anschluss keine Notdienstpraxis zur weiteren Behandlung aufsuchen mussten, sagt die KV Nordrhein am Dienstag. Nur jedem Siebten wurde zum Besuch einer Kindernotdienstpraxis geraten.

Digitale Sprechstunde kann weniger schwere Erkrankungen aus Praxen raushalten

Entsprechend positiv fällt das Fazit des Vorstandsvorsitzenden der KV Nordrhein, Frank Bergmann, aus: "Die Videosprechstunde erfüllt eine wichtige Filterfunktion, um weniger schwerwiegende Erkrankungen aus den Praxen herauszuhalten." Längere Wartezeiten in den Notdienst- und Kinderarztpraxen könnten so vermieden werden, so der KV -Chef. Die durchschnittliche Wartezeit betrug für die Hilfesuchenden gerade mal etwas mehr als eine Minute.

Eltern finden sich gut beraten

Und bei den Eltern kommt die Videosprechstunde nicht nur wegen der verkürzten Wartezeiten gut an. In den Patientenbefragungen gaben gut 90 Prozent an, dass sie auch mit der Qualität der medizinischen Beratung und dem Angebot insgesamt ‚eher zufrieden‘ oder ‚zufrieden‘ waren. Und drei von vier Befragten würden die digitale Erstberatung ihren Freunden weiterempfehlen.

Zu Ostern beginnt nächste Pilotphase der Videosprechstunde

Aufgrund der guten Erfahrungen wird die KV Nordrhein die Videosprechstunde im Kindernotdienst bereits zu Ostern (vom 23. März bis 7. April) erneut an den Start bringen.