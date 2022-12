Kinderärztliche Videosprechstunden noch bis in den Januar möglich

Die zusätzlichen Sprechstunden an den zurückliegenden Feiertagen seien in Westfalen-Lippe unterschiedlich genutzt worden: In ländlichen Regionen sei das Angebot stärker frequentiert gewesen als in städtischen Gebieten, sagte eine KVWL-Sprecherin dem WDR . Insgesamt wurden ihr zufolge mehr als 1.000 Patienten in den Praxen im persönlichen Kontakt behandelt.

Mitarbeiter der Kinderärztlichen Notfallpraxen in Westfalen-Lippe hätten über die Weihnachtsfeiertage insgesamt 7.500 Patienten besucht, daraus ergebe sich eine Steigerung um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.