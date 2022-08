Bahnmitarbeiter krank – Zugausfälle für fünf Wochen

Viele Zugführer und Beschäftigte in den Leitstellen seien aktuell an Corona erkrankt, erklärt die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung. Dazu käme, dass die vielen Baustellen in NRW weiteres Personal in Anspruch nehmen.

Rheinland und Ruhrgebiet betroffen

Die Liste der Zugausfälle ist lang: Betroffen sind zum Beispiel die Strecken zwischen Duisburg und Dortmund und von Wesel nach Oberhausen. Auch im Kölner Raum müssen sich Fahrgäste auf Einschränkungen einstellen. Welche Linien genau betroffen sind und welche Alternativen es gibt, ist auf den Seiten der Bahn nachzulesen.