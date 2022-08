Ist die Bahn bereit für ein günstiges Nahverkehrsticket?

Wenn Bund und Länder sich einigen, könnte es demnächst ein Monatsticket für den gesamten Nahverkehr in Deutschland geben. Es würde zwar nicht mehr 9 Euro kosten, wäre aber vermutlich weiterhin vergleichsmäßig günstig und böte einen Anreiz, in den Zug zu steigen. Aber wäre die Deutsche Bahn in der Lage, die zusätzlichen Fahrgäste zu transportieren?