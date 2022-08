Zukunft des ÖPNV: Verkehrsverbünde schlagen Alarm

In einem gemeinsamen Appell an Bund und Land fordern die vier großen Verkehrsverbünde mehr finanzielle Mittel für den Erhalt und den Ausbau des Verkehrsangebots. Mit dabei sind der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), der Aachener Verkehrsverbund (AVV) und die WestfalenTarif GmbH (WestfalenTarif).

Die Pandemie, so heißt es in dem Appell, habe dem ÖPNV bereits finanziell zugesetzt. Die wirtschaftliche Entwicklung " aufgrund der weltpolitischen Ereignisse " - steigende Energiekosten und Inflation - hätten die Nahverkehrsbranche in eine "prekäre Lage" gebracht. Hinzu komme noch die mögliche Finanzierung eines Nachfolgemodells für das Neun-Euro-Ticket.