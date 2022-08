NRW und das Neun-Euro-Ticket: Was kommt danach?

Dass die Länder sich an den Kosten für eine Fortsetzung des Pauschal-Tickets beteiligen sollen, hatte auch die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz Maike Schaefer (Grüne) gefordert. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dagegen stellt eine Beteiligung des Bundes in Frage: " Es stehen in der Finanzplanung für eine Fortsetzung des Neun-Euro-Tickets keinerlei Mittel zur Verfügung", zitiert ihn die "Augsburger Allgemeine" am Montag, jeder Euro müsse " durch Kürzung anderswo mobilisiert werden" . Lindner kritisierte demnach eine " Gratismentalität à la bedingungsloses Grundeinkommen " auch im Öffentlichen Nahverkehr. Außerdem sei es unfair, wenn "Menschen auf dem Land, die keinen Bahnhof in der Nähe haben und auf das Auto angewiesen sind, den günstigen Nahverkehr subventionieren".

NRW-Verkehrsminister: Lindner-Vorwürfe "absurd"

Wirft Christian Lindner (FDP) "unsachliche Argumente" vor: NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne)

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) hat kein Verständnis für diese Kritik. Lindner sperre sich mit " unsachlichen Argumenten" , sagte Krischer am Montag dem WDR. Wie seine Grünen-Kollegin auf Bundesebene plädiert auch er für den Abbau des Dienstwagenprivilegs, um damit ein Nachfolgemodell für das Neun-Euro-Ticket zu finanzieren. Lindners Vorwurf einer " Gratismentalität " bezeichnet Krischer als " absurd ". Ein Rabatt-Ticket in der Dimension des Neun-Euro-Tickets sei nur gemeinsam mit dem Bund zu machen. Aber die Länder würden " ihren Teil dazu tun".

Eine Art Kassensturz der Verkehrsbetriebe zu den Kosten des Neun-Euro-Tickets gebe es bislang noch nicht, sagt eine Sprecherin des Verkehrverbunds Rhein-Sieg (VRS). Sie rechnet vor: Im Jahr 2019, also vor Corona, nahm der VRS über den Ticketverkauf 695 Millionen Euro ein. Die tatsächlichen Ausgaben des VRS lagen im selben Jahr bei einer Millarde Euro. Fast ein Drittel der Kosten mussten also im Normalbetrieb bisher durch die öffentliche Hand finanziert werden - Bund, Länder oder Kommunen. Bei einem 49-Euro-Ticket müsse die öffentliche Hand noch stärker einspringen. " Die Kommunen sind aber alle am Limit" , sagt die Sprecherin, also müssten erhebliche Zuschüsse vom Land oder dem Bund kommen.

"ÖPNV-Ausbau darf nicht unter den Tisch fallen"

Und sie warnt: Der Ausbau des ÖPNV sei dringend notwendig, " wir sind da mit unseren Kapazitäten an die Grenze gekommen ". Während der extremen Belastungen durch das Neun-Euro-Ticket habe sich das noch einmal deutlich gezeigt. Wenn der Staat jetzt ein weiteres Rabatt-Ticket subventioniere, dürfe das auf keinen Fall zulasten des Ausbaus von Bahn- und Schienenverkehr gehen - zumal der auch zum Erreichen der Klimaziele 2030 zählt.

Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) gab am Montag bekannt, dass seit dem Verkaufsstart Ende Mai bis heute bundesweit etwa 38 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft wurden. Wie viele davon spezifisch in NRW verkauft wurden, kann der VDV nach eigener Aussage nicht ermitteln.

Deutschlandweit kämen zu den Verkäufen des 9-Euro-Tickets noch etwa zehn Millionen Abonnenten hinzu, die monatlich das vergünstigte Ticket automatisch erhalten. Mehr als ein Drittel der Befragten hätten angegeben, das Ticket gekauft zu haben, um aufs Auto zu verzichten.

Gerade mit Blick auf diese Zielgruppe hatte der VDV bereits im Juli ein bundesweit gültiges " ÖPNV-Klimaticket " für 69 Euro pro Monat vorgeschlagen. Ein so starker Andrang wie beim Neun-Euro-Ticket würde damit " auf einem vertretbaren Maß gehalten", hatte Verbandschef Oliver Wolff gesagt. Ab 1. September könnten die Verkehrsverbände damit starten - mit dem entsprechenden Auftrag der Politik. Ein 69-Euro-Ticket bedeute Mehrkosten von etwa zwei Milliarden Euro pro Jahr, rechnet der Verband. Bis Ende 2022 ließe sich diese Summe über den ÖPNV-Rettungsschirm abdecken, "für das neue Jahr braucht es dann eine neue Regelung", so Wolff.

Bahn muss aufrüsten

Das Konzept sei " ökonomisch und verkehrlich sinnvoll", legte Wolff jetzt nach, und er drängt die Politik zu einer Entscheidung: " Je länger eine finale Einigung ausbleibt, desto später kann ein Nachfolgeticket eingeführt werden. Wir brauchen also jetzt sehr zeitnah die nötigen politischen Beschlüsse, denn wir benötigen entsprechenden Vorlauf für eine operative und vertriebliche Umsetzung".

Chaos am Bahnhof

Eine Entscheidung zur Finanzierung löst allerdings ein anderes Problem noch lange nicht: Dass zumindest die Bahn gar nicht eingestellt ist auf mehr Bahnfahrer, hat sich spätestens mit dem Andrang der Neun-Euro-Ticket-Kunden gezeigt: Überfüllte Züge, ausgefallene Verbindungen, ein heillos überfordertes Kommunikationsmanagement bei der Bahn.