Deutschsprachige Belgier wünschen sich mehr Unabhängigkeit

Viele Wünsche: Verkehr, Bildung, Klima, Integration…

An erster Stelle wünschen sich die Ostbelgier bessere Straßen, mehr Fahrradwege und einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Verbesserungen in Sachen Bildung und eine Stärkung der deutschen Sprache stehen auf den Plätzen zwei und drei.

Nachholbedarf sehen die Ostbelgier in Sachen Gesundheitsversorgung für ältere und beeinträchtigte Menschen, vor allem in den Eifelgemeinden. Auch beim Klimaschutz müsse mehr getan werden. Viele Befragte bedauern den Fachkräftemangel in Ostbelgien beziehungsweise die Abwanderung vor allem jüngerer Menschen. Mit Zuwanderung hingegen haben mehr als drei Viertel der deutschsprachigen Belgier keine oder keine großen Probleme.

Beliebt: Einkaufen in Deutschland

Zum Einkaufen fahren 51 Prozent der Ostbelgier regelmäßig nach Deutschland, wo beispielsweise Milch- und Hygieneprodukte deutlich billiger sind. Wenn es um größere Anschaffungen geht, fährt ebenfalls mehr als die Hälfte über die Grenze.

Die Studie in Auftrag gegeben hatte die Regierung der deutschsprachigen Gemeinschaft in Eupen. Sie will ihre politische Arbeit in Zukunft an den die Anregungen, Wünschen und der Kritik ihrer Bürger orientieren.