Neue Oper: Düsseldorfer Rat entscheidet über Standortwechsel

Der Düsseldorfer Stadtrat soll heute beschließen, einen Opern-Neubau auf dem früheren Kaufhof-Gelände am Wehrhahn zu planen. Dafür muss aber auch erst das Grundstück gekauft werden, was ebenfalls beschlossen werden soll, allerdings im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung.

Überraschender Kurswechsel

Ursprünglich sollte eigentlich der Architekturwettbewerb für den bisher geplanten Standort am Hofgarten auf den Weg gebracht werden, ebenso der Bau einer Übergangsspielstätte für rund 75 Millionen Euro. Das ist jedoch hinfällig, nach dem für viele überraschenden Kurswechsel der Stadtspitze Anfang der Woche.

Stadt will mit neuem Standort mehrere Kritikpunkte lösen

Düsseldorfs OB Stephan Keller

" Durch einen Neubau am Wehrhahn vermeiden wir eine teure Interimspielstätte und wir vermeiden eine Diskussion um einen Eingriff in den Hofgarten ", erläuterte Oberbürgermeister Stephan Keller ( CDU ) am Montag einige der Gründe. Denn zuletzt waren die Sorge deutlich gestiegen, dass bei einem Neubau am Hofgarten womöglich alte Bäume in der denkmalgeschützten Parkanlage gefällt werden müssten.

Baumschützer hatten in kurzer Zeit per Online-Petition fast 16.000 Unterschriften gesammelt. Das Kaufhof-Areal ist außerdem mit gut 9.000 Quadratmetern um rund 50 Prozent größer als das angedachte Baufeld am jetzigen Opern-Standort. Dadurch kann der steigende Platzbedarf für eine moderne Oper besser berücksichtigt werden.

Grüne kritisieren fehlende Finanzierung

Clara Gerlach, Grüne

Eine knappe Ratsmehrheit von CDU , SPD und FDP unterstützt bislang den Standortwechsel der Stadtspitze. Die Grünen bleiben dagegen wohl bei ihrem Nein zum Neubau. " Es gibt weiter keine Aussagen der Befürworter, wie das Ganze finanziert werden soll. So macht man nicht verantwortlich Politik für eine Stadt, in der es noch viele andere Bedarfe gibt ", betont Clara Gerlach von den Grünen, die eigentlich Kooperationspartner der CDU im Rat sind.

In der aktuellen Haushaltslage müsse die Stadt in den kommenden Jahren sparen, so Gerlach. Mutmaßliche Milliarden-Ausgaben für eine neue Oper könnten nur durch Kürzungen in anderen Bereichen finanziert werden. Während die Grünen einen Neubau weiter ablehnen, wollen sich jedoch dem notwendigen Grundstückskauf am Wehrhahn zustimmen, um selbst als Politik die Stadtentwicklung in dem Quartier bestimmen zu können.

Video starten, abbrechen mit Escape Düsseldorf will neue Oper jetzt doch am Wehrhahn Lokalzeit aus Düsseldorf. . 02:35 Min. . Verfügbar bis 31.12.2024. WDR. Von Alexander Schwinning.

Protestaktion der Linken gegen "Milliarden-Oper"

Das baufällige aktuelle Opernhaus

Auch die Düsseldorfer Linken lehnen einen Opern-Neubau wegen der hohen Baukosten. Sie planen vor der Ratssitzung eine Protestaktion vor dem Rathaus, bei der Menschen symbolisch eine Milliarden-Oper per Stimmzettel ablehnen können.

Die Partei führt eine repräsentative Umfrage in ihrem Auftrag ins Feld, nach der zwei Drittel der Düsseldorfer einen Opern-Neubau ablehnten und fordert deshalb einen Bürgerentscheid dazu im kommenden Jahr. Angesichts der klaren Gegenpositionen ist für die Ratssitzung am Donnerstagnachmittag eine kontroverse Debatte zu erwarten.