Niedrigwasser: Hitdorfer Fähre muss wohl Betrieb einstellen

Radfahrer, Landwirte, LKW , Urlauber - sie alle überqueren mit der Hitdorfer Fähre den Rhein. Oft erspart die ihren Passagieren etliche Kilometer Umweg. Ingrid und Dieter Steinganz zum Beispiel sind mit dem Wohnmobil unterwegs. Mit dem dürfen sie nicht über die marode Leverkusener Brücke, auf der ohnehin immer Stau ist, so Dieter Steinganz. Da ist die Hitdorfer Fähre eine willkommene Abkürzung für den langen Umweg zur nächsten Brücke.

Doch damit ist wohl bald Schluss. Der niedrige Pegelstand wird die Fähre wohl Ende der Woche in die Knie zwingen, sagt Steuermann Erik Hoogstra: " Ich würde selber sagen: Donnerstag, Freitag. Aber wenn das Wasser schneller runtergeht, dann haben wir echt ein Problem. Dann stellen wir vielleicht früher ein. "



Das Problem ist das Kiesbett mitten im Rhein. Einmal hat die Fähre dort kürzlich schon leicht aufgesetzt. Jetzt fährt sie immer erst ein Stück den Rhein hoch und dann in die Mitte des Flusses. Und auch das funktioniert nur dank genauester Organisation: LKW müssen auf der Fähre in der Mitte stehen, vorne und hinten senken sie das Schiff zu sehr ab.

Das Fährschiff "Fritz Middelanis" ist für maximal 250 Personen ausgelegt und kann pro Fahrt im Schnitt ca. 16 Autos transportieren. Das nutzen auch viele Landwirte. So zum Beispiel Markus Wipperfürth. " Das ist die Lebensader der Landwirte ", sagt er. " Ich muss die Fähre benutzen, wenn ich auf die andere Rheinseite will. Durch die Stadt kann ich nicht mehr fahren. Deswegen sind wir jetzt stark in Bedrägnis, weil wir noch Futtermittel rüberfahren müssen. Die Leute warten darauf. Bis Donnerstag werde ich das nicht hinkriegen. "

Solange es der Rheinpegel noch zulässt, hat Erik Hoogstra alles fest im Griff. Sein Versprechen: " Wir fahren solange wie möglich. " Wenn der Betrieb eingestellt wird, gibt es die Info dazu auf der Internetseite der HGK.

