Universität Köln nimmt Supercomputer in Betrieb

"Ramses" steht für "Research Accelerator for Modeling and Simulation with Enhanced Security". Nach der Inbetriebnahme kann Ramses unter anderem in der Medizin, der Astrophysik, Mathematik und Lebenswissenschaft von Forschenden genutzt werden. Zum Beispiel in der Genomanalyse, in der Erstellung von Simulationen des Universums oder im Quantencomputing.

Auch in der Forschung von Krebserkrankungen oder der Entstehung von Sternen soll Ramses Modelle erstellen. Der Hochleistungsrechner kann überall eingesetzt werden, wo rechenintensive Vorgänge durchgeführt werden müssen, heißt es vom Regionalen Rechenzentrum Köln.

Bisheriger Hochleistungsrechner wird ersetzt

Das neue Rechensystem hat 164 Rechenknoten und damit eine 48-fach höhere Leistung als das bisherige Rechensystem "Cheops". Auch im Bereich der Speicherkapazität gibt es eine deutliche Weiterentwicklung. Ramses verfügt über 167 Terrabite Hauptspeicherplatz und kann dadurch große und hochsensible Datenmengen mithilfe von Künstlicher Intelligenz auswerten.

Universität zu Köln

Regionales Rechenzentrum Köln

